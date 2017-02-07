أولى تصريحات وليد عبد الله بعد مغادرة الشباب رسميًا

المواطن ـ محمد سلام

قدّم الحارس الدولي وليد عبد الله شكره إلى كل منسوبي البيت الشبابي على الفترة التي قضاها داخل النادي خلال السنوات الماضية، واعدًا بأن يكون على قدر المسؤولية لينافس على مركز حراسة المرمى في نادي النصر.

وقال وليد في تصريحات إذاعية عبر (ufm): “أشكر إدارة وجماهير نادي الشباب، وزملائي اللاعبين، والمدرب سامي الجابر على وقفتهم معي خلال هذه الفترة.. بإذن الله، أكون قد المسؤولية، وأنافس على مركز الحراسة في النصر”، وأضاف: “إلى جماهير نادي النصر التي كانت (تحبني) مع المنتخب السعودي، أقولّهم أنا الآن لاعب نصراوي”.

وأوضح الحارس: “تفهّم الكابتن سامي الجابر -بعد اجتماعي معه- ساهم في تسهيل وعمل المخالصة المالية مع الشباب، كنت واضح مع الشبابيين، وخرجت من نادي الشباب مرفوع الرأس”.

وكان الحارس الدولي وليد عبد الله قد أعلن أنه قام بإنهاء علاقته مع نادي الشباب بتوقيع مخالصة مالية، كاشفًا عن أنه سيلتحق بناديه الجديد النصر بدايةً من غد، الأربعاء.

وقال الأناكوندا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات): “شكرًا لإدارة الشباب وجماهيره، تم عمل مخالصة مالية والمشاركة مع نادي النصر في الفترة القادمة، ابتداءً من تدريب الغد، والمنافسة من حارسي النصر الموجودين لخدمة النادي في الاستحقاقات القادمة”.