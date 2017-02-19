أول بنك للتبرع بالأدمغة يبحث عن متبرعين

المواطن – وكالات

تخطو زراعة الأعضاء في الغرب خطوات واسعة نحو حل العديد من المشاكل الصحية، حيث يعكف العلماء في أمريكا حالياً إلى دراسة بعض المشاكل التي تتعرض لها الأدمغة البشرية.

ويحتاج العلماء لعينات من الأدمغة حتى يفهموا بشكل أفضل كيفية عمل الدماغ لتدارك ومعالجة الأمراض النفسية والعصبية.

وقد كانت تلك النقطة الدافع الأساسي لإنشاء أكبر بنك للتبرع بالأدمغة في العالم الذي يحتوي حالياً على أكثر من 3 آلاف دماغ تبرع بهم الناس بعد موتهم.

ويخزن كل دماغ في حوض بلاستيكي مجمد أو عائم في مادة الفورمالين.

ويجري العلماء تجارب على مرض الزهايمر وانفصام الشخصية واضطراب ما بعد الصدمة النفسية.