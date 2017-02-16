أول صورة لقاتلة الأخ الأكبر لزعيم كوريا الشمالية

المواطن - وكالات

كشفت الشرطة الماليزية الأربعاء، عن أنها اعتقلت امرأة من ميانمار، وتبحث عن أجانب آخرين فيما يتعلّق بتحقيقٍ في اغتيال “كيم جونغ نام” الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” بالسم.

وأوضحت الشرطة -في بيانٍ- أن المرأة التي تحمل أوراق سفر فيتنامية اعتقلت في مطار كوالالمبور، حيث تم التعرف عليها من خلال صور كاميرات المراقبة في المطار، وكانت بمفردها عندما ألقي القبض عليها.

ونشرت وسائل إعلام صورةً -في وقتٍ سابق- التقطتها كاميرات المراقبة في المطار لشابةٍ ترتدي قميصًا أبيض يحمل حروف (إل.أو.إل).