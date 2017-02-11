أول منطاد في المملكة لحماية الحدود.. هذا ما سيفعله

المواطن - الرياض

جرّب معهد الأمير سلطان للأبحاث والتقنية المتقدمة إطلاق أول منطاد في السعودية لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود.

وقال المدير التنفيذي للمعهد، الدكتور سامي الحميدي، إن المنطاد مزوّد بكاميرات ليلية ونهارية، ورادارات تساعد في كشف التحركات المشبوهة على الحدود.

وأضاف أن المنطاد به إمكانية الرؤية من خلاله ليلًا ونهارًا بمقدار 360 درجة بواسطة غرفة تحكم وقاعدة عمليات ثابتة، لافتًا إلى أن المنطاد يمكنه التحليق 14 يومًا متواصلة، كما يقاوم سرعة الرياح مع الارتفاع حتى 2000 قدم، بحسب العربية.