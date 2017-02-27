إبراهيموفيتش يسخر من ليفربول وآرسنال على طريقته الخاصة !

المواطن ـ وكالات



لعب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش دور البطولة في تتويج مانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة بالفوز المثير على ساوثامبتون أمس في ملعب «ويمبلي» 3/2، حيث وقّع على هدفين من بينهما هدف الفوز القاتل.

وأضاف زلاتان لقبًا ثانيًا في غضون 7 أشهر مع مانشستر يونايتد بعد الفوز بالدرع الخيرية في بداية الموسم، حيث سخر قائلاً بأن بعض الفرق الأخرى احتاجت لـ10 سنوات لإحراز نفس العدد من البطولات.

وعلى ما يبدو فإن المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا يقصد آرسنال الذي حقق الفوز بلقبين في كأس إنجلترا، في حين عجز الغريم الأول ليفربول عن تحقيق أي بطولة في العقد الأخير سوى الفوز بكأس الرابطة عام 2012.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان السابق «خلال 7 أشهر مع مانشستر يونايتد حققت بطولتين وهو نفس ما حققته بعض الأندية خلال آخر 10 سنوات. أنا سعيد بذلك».

وتابع في سياق آخر «هذا التتويج جاء بجهد فريق كامل، وهذا ما جئت من أجله، كلما أفوز أشعر بالراحة أكثر، أعتقد أن هذا هو الكأس رقم 32 بالنسبة لي».