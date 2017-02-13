إجلاء آلاف السكان من كاليفورنيا بسبب سد متضرر

المواطن – نت

أجلت السلطات الأمريكية آلاف السكان عند أطول سد في الولايات المتحدة قرب أوروفيل في شمال كاليفورنيا، بإخلاء منازلهم على الفور أمس الأحد، بعد أن قالت إن قناة لتصريف المياه على وشك الانهيار.

وطالبت شرطة مقاطعة كاليفورنيا 162 ألف شخص، بترك منازلهم القريبة من سد أوروفيل، الذي تهدم بشدة بسبب فيضان بالمياه، وأصبح في حالة خطرة.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل”.

وقالت وزارة الموارد المائية إن سرعة المياه في السد زادت بمقدار من 55 ألف قدم مكعبة في الثانية، إلى 100 ألف قدم مكعبة في الثانية بسبب الفيضان.