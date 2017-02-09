إحباط تهريب 19 ألف طلقة بندقية “شوزن” بالخفجي

المواطن – الخفجي

أحبط مفتشو جمرك الخفجي محاولة تهريب 18650 طلقة بندقية “شوزن” و500 طلقة بندقية “خرّازة”، إضافة إلى بندقية “شوزن” عُثر عليها كلها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك عيد العنزي أنه “قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين ترافقه عائلته.

وأضاف أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الممنوعات مُخبأة في تجويف الرفرف الأيمن والأيسر للمركبة، وفي تجويف تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب أسفل أرضية موضع الأقدام، وذلك بعد إزالة الفرش الخاص بالأرضية”.