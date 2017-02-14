إحباط تهريب 312 زجاجة خمر و275 كجم من ثمار القورو المحظور

المواطن – الرياض

شَهد جمرك جسر الملك فهد إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من الخمور وكمية أخرى من ثمار القورو المحظورة، حيث تمكّن الجمرك من إحباط محاولة تهريب (312) زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك. كما أحبط الجمرك 3 محاولات أخرى لتهريب كمية من ثمار “القورو”.

وتفصيلاً قال الأستاذ ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف: قَدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي وعند قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجاويف إطارات المركبة الأربع التي تسير عليها وذلك بعد توزيعها بطريقة فنية داخل الإطارات.

وأضاف العتيبي: وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول ثلاثة مهربين كان يستقل كل واحد منهم مركبته الخاصة تهريب (275) كيلوجراماً من ثمار “القورو” إلا أن الجمرك تمكن من إحباط هذه المحاولات، حيث تم إحباط (102) كيلوجرام في المحاولة الأولى وفي الثانية تم إحباط (86) كيلوجراماً، وفي المحاولة الثالثة تم إحباط تهريب (87) كيلوجراماً من ثمار “القورو”.