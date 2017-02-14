إحباط محاولة تهريب 2 كجم هيروين للمملكة مع راكب باكستاني
تقدر قيمتها بملايين الروبيات

إحباط محاولة تهريب 2 كجم هيروين للمملكة مع راكب باكستاني

2017/02/14
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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تهريب باكستان

المواطن – ترجمة

أحبطت قوات مكافحة المخدرات في باكستان (ANF) محاولة تهريب كمية كبيرة من الهيروين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق أحد الركاب.

وقامت الشرطة في مطار علامة إقبال الدولي في مدينة لاهور بتفتيش نعيم مسيح من أصل باكستاني قبل صعوده للطائرة لتكتشف وجود ما لا يقل عن 2 كجم من الهيروين تقدر قيمتها بملايين الروبيات قبل تهريبها إلى المملكة العربية السعودية.

وتم العثور على كبسولات الهيروين مخبأة تحت قشور البرتقال، وحسب صحيفة “باكستان توداي” فلقد اقتيد الراكب إلى السجن لاستكمال التحقيق معه في الواقعة.

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