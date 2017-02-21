إرسال الإيميل لن يكون مرهقاً بعد اليوم

المواطن - وكالات

يعتبر إرسال بريد إلكتروني رسمي أمراً مرهقاً، إذ عليك نقل الرسالة بوضوح ودقة، دون أن تبدو عدوانياً أو وقحاً، مع إدراج علامات التعجب والابتسامات في مكانها المناسب، لكن سيصبح هذا الأمر فيما بعد أسهل بفضل إضافة على جوجل كروم، إذ سيمكنها كتابة جميع هذه العناصر بدلاً منك، فهي بمثابة نظام مسح متكامل يقرأ رسالتك ويضيف بها ما يلزم.

وبحسب موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ستغير الإضافة Emotional Labor extension من لهجة البريد الإلكتروني قبل إرساله، لتخفف من حدة النص وتضيف إليه حالة من السلاسة والبهجة، فكل ما على المستخدم هو الضغط على رمز الابتسامة بعد كتابة البريد الإلكتروني لتضع الإضافة لمساتها السحرية، وتغير الكلمات غير اللائقة وتستبدل الجمل غير المناسبة، بالإضافة إلى قدرتها على إضافة بداية تمهيدية لطيفة.