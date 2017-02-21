إزالة تعديات مواطن على أرضٍ حكومية بأمر خالد الفيصل.. وهذا السبب

المواطن- حسان الصالحي

أصدرت بلدية حلي، اليوم، بيانًا توضيحيًا -زوّدت المواطن بنسخةٍ منه- حول إزالة إحداثيات وتعديات على أرضٍ حكومية من قبل مواطن بغرض الاستيلاء.

وجاء بيان البلدية على النحو التالي:

أولًا: رصدت البلدية إحداثيات وتعديات على أرضٍ حكومية بيضاء شرق مخطط العصامي، وهي عبارة عن شبوك وزرائب أغنام وغرف بمنافعها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية من البلدية، ومخاطبة إمارة حلي لإبلاغ المواطن بإرفاق ما لديه من مستمسكات شرعية، أو التوقف عن البناء وإزالة ما أحدثه، إلّا أنه لم يقدم أي مستمسكات، ولم يتوقف عن التعدي، وقام بالتوسع في البناء.

‏ثانيًا: الموضوع له معاملة دائرة بين بلدية حلي، وأمانة جدة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة القنفذة، ومركز حلي منذ أكثر من 5 أعوام بسبب تعدي وإحداثيات المواطن على الأراضي الحكومية البيضاء، واعتراضه خطوط التنظيم ومشروع سفلتة.

‏ثالثًا: الموقع الذي تمت إزالته ليس منزلًا يقيم فيه المواطن، وإنما إحداث بغرض الاستيلاء على أرضٍ حكومية بغير وجه حق، وللمواطن أكثر من منزل قائم أحدها، ويبعد عن الموقع المزال 200م تقريبًا.

رابعًا: الموقع المُزال الذي أحدثه المواطن يعترض مشروع سفلتة مدخل مخطط العصامي الشمالي الرابط بالطريق الدولي جدة جيزان، وقام المواطن باعتراض السفلتة وإيقاف معدات المقاول المنفّذ للشارع أكثر من 4 مرات، وبسبب ذلك، لم تتمكن البلدية من استكمال السفلتة حتى تاريخه.

‏خامسًا: أمر الإزالة صُدر من أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين بعد الرفع بكامل أوراق المعاملة إليه من قبل أمانة محافظة جدة لطلب التوجيه حيالها، وتم تنفيذ الإزالة بمشاركة مركز حلي ولجنة التعديات بحلي وشرطة المحافظة، حيث إن البلدية لا تقوم بالإزالة بشكلٍ منفرد، وإنما يتم بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، وبعد التأكد من المخالفة وعدم تقيد المخالف بالأنظمة والتعليمات.

‏سادسًا: ما ذكره المواطن غير صحيح، وينافي الحقيقة، وهي محاولة منه لتضليل الرأي العام واستعطاف مشاعر الناس، لذلك رأت البلدية التوضيح حرصًا على ما تقتضيه المصلحة العامة، ‏والله من وراء القصد.

وكان المواطن قد ظهر في مقطع فيديو يستنجد بولاة الأمر، مدّعيًا أن بلدية حلي أزالت منزله.