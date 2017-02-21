المواطن ـ محمد سلام



في 24 من ديسمبر من العام الماضي، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرارٍ بخصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد في مسابقة الدوري، وذلك بقرارٍ ملزم من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على خلفية مستحقات مالية سابقة لم يسدّدها النادي الجداوي لصالح اللاعب الأرجنتيني “مانسو”، ومن بينها أجور أتعاب لصالح محكمة التحكيم الدولية “كاس”.

وقامت إدارة الاتحاد -على مدار الأسابيع الماضية- بالعديد من الاتصالات والمحاولات من أجل حل هذه الأزمة لاستعادة النقاط الـ 3 المهمة كثيرًا في مشوار الفريق، لا سيما وأن المستحقات المُشار إليها كان من الممكن سدادها بسهولة، وتلافي هذا الإجراء من جانب الفيفا.

وأصدرت الإدارة الاتحادية بيانًا أكدت من خلاله أنها منذ تلقّيها طلب خصم النقاط الـ 3 لم تدّخر جهدًا لتصحيح الوضع، وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء للمحافظة على النقاط الـ 3، وقامت بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنهم وكيل أعمال اللاعب جانسو الذي أبدى ترحيبه بالتعاون مع الاتحاد لحل الأزمة، كما قامت بإرسال خطاب للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، حيث طالبت بتعليق قرار خصم النقاط الـ 3، وسافر رئيس النادي حاتم باعشن إلى إسبانيا، والتقى بالمحامي خوان كريسبو ليترافع عن العميد لدى لجنة الانضباط، ويُجهز كل أوراق القضية.

وخلال الأيام الماضية، تواترت العديد من الأنباء التي تؤكد أن القرار من الفيفا سيكون في صالح الاتحاد، وسيتم استعادة النقاط الـ 3 التي ستجعل من مباراة الاتحاد والهلال المقبلة، في الجولة الـ 20 من دوري جميل، حاسمة وفارقة في بطل المسابقة للموسم الحالي.

ولكن، وعلى غير المتوقع، أعلنت إدارة الاتحاد اليوم، الإثنين، تلقّيها خطابًا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برفض التماس إعادة النقاط وإقفال الملف، حيث أكدت على أنها بذلت مجهودات كبيرة لحل هذه الأزمة بتعاونٍ من الهيئة العامة للرياضة.

وأوضحت أنه بالرغم من أهمية هذه النقاط في مشوار الفريق في بطولة الدوري، إلّا أنها تثق في جهود اللاعبين ودعم الجماهير من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

وأبدت جماهير العميد -عقب تلقي الخبر- حزنًا شديدًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها كانت تأمل في استعادة النقاط الـ 3 حتى يقترب الفريق أكثر من المتصدر الهلال، مشددة على أنه من الظلم ضياع مجهود اللاعبين والإدارة، وابتعادهم بفارق 6 نقاط عن الهلال بسبب أخطاء تتحمّلها إدارات سابقة.

وأشارت إلى أنها لن تفقد الأمل في المنافسة على بطولة الدوري، وأوضحت أن المباراة المقبلة أمام الهلال، في الجولة الـ 20، لا تقبل القسمة على اثنين، ويجب تحقيق الفوز فيها من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط.

ويوجد الاتحاد في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري جميل للمحترفين، متساويًا مع الفريق النصراوي برصيد 41 نقطة لكلٍ منهما، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر الهلال.