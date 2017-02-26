إطلاق اسم جبران عواجي ونادر الشراري على شارع بجدة

المواطن - جدة

قالت أمانة محافظة جدة إنها وافقت على إطلاق اسمي “جبران عواجي” و”نادر الشراري” على أحد شوارع المحافظة.

والعواجي والشراري نجحا في تنفيذ مهمة أمنية صباح يوم السبت، الموافق 9/ 4/ 1438هـ، في مدينة الرياض، حيث تم القبض على المطلوب الإرهابي طايع سالم يسلم الصيعري، وأسفرت العملية عن مقتل المطلوب ورفيقه، وخلال العملية الأمنية، أصيب “عواجي” في مواجهته للإرهابيين ومنعهما من الهرب.

ووجّه ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن المشاركين في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن القبض على طايع سالم يسلم الصيعري.