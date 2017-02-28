إطلاق “المواطن ديجيتال” تزامنًا مع الجولة الملكية الآسيوية الكبرى

المواطن – الرياض

دشّنت صحيفة “المواطن” نسخة “ديجيتال” -لأول مرة- كأول صحيفة إلكترونية سعودية، تزامنًا مع الجولة الآسيوية الكبرى التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، لـ 7 دول آسيوية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الواجب الوطني الذي تلتزم به الصحيفة منذ تأسيسها أولًا، ثم المواكبة والمواءمة مع جميع أدوات وأساليب صناعة المحتوى الإعلامي ثانيًا، حيث عكفت الصحيفة على دراسة الفكرة، وبلورتها، ومن ثمّ تطبيقها بعد دراسة مستفيضة من كل الجوانب، وتخصيص فريق مستقل لإعدادها.

وتسعى “المواطن” خلال الفترة القادمة على إحداث تحوّل نوعي في صناعة محتواها الإعلامي، ومواكبة الجديد في عالم الصحافة الإلكترونية من جهة، وكذلك تشجيع الأفكار والمبادرات الإبداعية التي سوف تلبّي طموحات ومتطلّبات قرّاء “المواطن” الكرام.