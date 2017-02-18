إطلاق صافرات الإنذار في نجران

المواطن- حسين المصعبي- نجران

أكد الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق القحطاني عن اطلاق صافرات الانذار الآن لتخفيف منسوب مياة سد وادي نجران جراء وصول سيول منقوله.

وأهاب القحطاني بالجميع الابتعاد عن مجرى الوادي وعدم الاقتراب منه حفاظا على سلامتهم .

وكانت اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة نجران، حذرت في إجتماعها الماضي برئاسة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي اليمنية إلى وادي نجران ألغامًا أرضية، خلفتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد سموه في حينها أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام، وسبل معرفتها، بكل شفافية ووضوح، حرصًا على سلامة المواطن الكريم والمقيم، وإبلاغ الجهات المعنية بمجرد رصد أجسام غريبة أو مشتبه بها في الوادي