إطلاق نار على مقر مفوضية الانتخابات في البصرة

المواطن – نت

قال مصدر مسؤول في مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، إن مكتب المفوضية في البصرة تعرض لإطلاق نار كثيف، ما ألحق أضراراً مادية به إضافة إلى احتراق سيارة بالقرب من المقر، حسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار مصدر مطلع بالمحافظة، لموقع “السومرية نيوز” الإخباري، إلى أن إطلاق النار وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وذكر المصدر أن قوات الأمن العراقية ستعزز من إجراءات حماية المكتب بعد الحادث.

يذكر أن آلاف العراقيين تظاهروا، يومي الجمعة والسبت الماضيين في بغداد، بعد دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وطالبوا بمحاربة الفساد وإلغاء مفوضية الانتخابات الحالية.