إعادة افتتاح نفقين من بين أربعة أنفاق غمرتها الأمطار بالشرقية

المواطن ـ الشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، صباح الجمعة، عن إعادة افتتاح نفق أبوبكر، الذي أُغلق احترازيًا مساء الخميس، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، صباح الجمعة، أنَّ “إعادة الافتتاح جاءت بعد الانتهاء من تصريف المياه عن طريق محطات الضخ الخاصة بالأنفاق”.

يذكر أنّه تسببت غزارة الأمطار على المنطقة، والتي بلغ ارتفاعها حوالي ١٠٠ ملم خلال ٥ ساعات، بنزول كميات من الأمطار إلى الأنفاق، ما أدى إلى إغلاق ٤ أنفاق احترازيًا، وفي الثانية بعد منتصف الليل، تمت إعادة افتتاح نفق تقاطع طريق الملك فهد مع الأمير محمد بن فهد، بعد إتمام سحب المياه المتجمعة وتصريفها بالكامل.