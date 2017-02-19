إعادة عروض حفل تتويج المدينة عاصمة السياحة الإسلامية تلبية لرغبة المواطنين

المواطن – المدينة المنورة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمدينة المنورة، بإعادة تنفيذ كافة العروض المسرحية والصور الفنية الرائعة التي عُرضت مساء في حفل افتتاح المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017، يوم الثلاثاء المقبل بالإضافة إلى إعادة تنفيذ العرض مجدداً يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح المهندس خالد بن حسين الشهراني، المتحدث الرسمي باسم مناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية، أن توجيه سمو أمير المنطقة جاء متوافقاً مع تطلعات الكثير من أهالي المدينة المنورة، الذين أبدوا رغبتهم بمشاهدة العروض المسرحية والاستمتاع بالأداء الفني الذي قدمته اللجنة التنفيذية للمناسبة خلال حفل تتويج المدينة المنورة بلقب عاصمة السياحة الإسلامية 2017، مساء أمس، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعي السياحي والثقافي على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وأشار الشهراني إلى أن أهالي المدينة المنورة وزوارها الكرام، مدعوين لحضور جميع فقرات الحفل المقرر تنفيذها والاستمتاع باللوحات الرائعة التي سينفذها نحو 200 مؤدٍّ وعارض مسرحي، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة مساء (الثلاثاء – الخميس – الجمعة) بمقر الحفل على المسرح المديني بالحي التراثي في حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

