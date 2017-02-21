إعلامي قطري يوجه رسالة عتاب قوية لجماهير الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

أبدى الإعلامي القطري، في شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، حمد جاسم، تعجبه من قلة جماهير النادي الأهلي الحاضرة في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك لمتابعة مباراة الفريق المهمة، مساء اليوم، أمام بونيودكور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وأشاد جاسم بجماهير نادي الهلال التي حضرت بكثافة خلال مباراة بيروزي الإيراني التي أقيمت في سلطنة عمان، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي القطري في سياق حديثه عقب نهاية مباراة الهلال وبيروزي: “لا يمكن أن يكون حضور جمهور الهلال في عمان أكثر من جماهير الأهلي في جدة”.