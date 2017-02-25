إعلانات 20 ثانية داخل مقاطع فيديو الفيس بوك قريبًا

المواطن - وكالات

قالت تقارير حديثة إن موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم “فيس بوك” سيطلق تحديثًا جديدًا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يسمح فيه للمعلنين بوضع إعلانات مدتها 20 ثانية داخل مقاطع فيديو البث المباشر المنتشرة على الموقع، وهذه الخطوة من شأنها مضاعفة أرباح فيس بوك من الإعلانات.

وبحسب موقع recode الأمريكي، فإعلانات الفيديو القادمة ستكون أقرب لما يحدث خلال البث التلفزيوني، أي في أثناء البث الذى يقوم به الناشرون أو المشاهير، سيظهر للمستخدمين إعلانات صغيرة لن تتخطى مدتها الـ 20 ثانية.

ويُختبر حاليًا التحديث الجديد مع مجموعةٍ صغيرة من الناشرين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرّر أن يتم تقسيم العائدات الإعلانية بين الناشرين وفيس بوك، ولكن حتى الآن لم يتم توضيح النسبة التي سيحصل عليها الموقع، ولكن هناك مصادر مقرّبة قالت إن الشركة ستحصل على 45% من الدخل، بينما يحصل صاحب الفيديو على 55%، وتقتصر هذه الخطوة على الحسابات التي تملك أكثر من 2000 متابع، مع 300 مشاهدة للفيديو على الأقل.