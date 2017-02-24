إغلاق 15 محلًا مخالفًا للأنظمة في بارق

إغلاق 15 محلًا مخالفًا للأنظمة في بارق

2017/02/24
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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اغلاق 15 محلا في بارق

المواطن – عبدالله النخالي – بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم رقابة الأسواق والنظافة العامة أكثر من ١٥ محلاً مهنيًا مخالفة للأنظمة .
أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي حيث قال : أن مراقبي قسم رقابة الأسواق قاموا بجولات ميدانية على المحال المهنية خلال اليومين الماضيين، وتم إغلاق أكثر من ١٥ محلاً لمخالفتهم الأنظمة ومزاولة الأنشطة بدون تطبيق الاشتراطات المهنية .
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات بحقهم لعدم استكمال الاشتراطات و سيتم استمرار الجولات الميدانية ولن يتم التهاون مع المحال المخالفة. IMG_3631 IMG_3632 IMG_3633

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