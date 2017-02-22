إغلاق 9 محلات وضبط 9 مخالفات في الرياض

المواطن - واس

نفذ مكتب عمل الرياض حملة تفتيشية على معرضٍ مقام شمال مدينة الرياض، حيث يضم بعض الأركان للشركات، والمؤسسات، والسلع الاستهلاكية، والمصانع الوطنية، والمطاعم، ومنطقة ألعاب تستهدف العائلات، وذلك في إطار حرص ومتابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها، وتنظيم سوق العمل، والتأكد من التقيّد بالأنظمة في هذا الشأن.

وركّزت الحملة على أكشاك المستلزمات النسائية تنفيذًا للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقد أعطت الحملة نتائج إيجابية، حيث لوحظ التزام المعرض بقرارات التأنيث، كما نفّذت مجموعة الغرب والجنوب -بالتنسيق مع بلدية الشميسي- جولة تفتيشية على إحدى الأسواق الكبرى، حيث ضبط خلالها 9 مخالفات لقرار التأنيث وإغلاق ٩ محلات.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المهندس طارق الزهراني، على استمرار الحملات التفتيشية لمكاتب العمل على منشآت القطاع الخاص في جميع قطاعات وأسواق العمل، وذلك للتأكّد من التزامها والعاملين فيها بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.