إلحاق الضرر بأهداب أحدهم يكلفك 110 آلاف ريال بالقانون!

المواطن ـ الرياض:

يقوم الموظف على مسمى “مقدر شجاج” في وزارة العدل بالمملكة، بتثمين الأعضاء في قضايا الاعتداء، بقيم تقديرية، تتغيّر مع مرور الوقت.

وكشفت صحفية “هافينغتون بوست”، في تقرير لها، نقلاً عن كتاب للقاضي السابق عبدالعزيز الغديان، عن قيم تقديرية، منها سعر “الأهداب”، الذي سجل 110 آلاف ريال.

ويوثّق الغديان في كتابه، أنَّ سعر الخصيتين في حال إلحاق الضرر بهما في مضاربة يبلغ قرابة 110 آلاف ريال أيضًا، وهو ما ينطبق كذلك على الثديين أو الأذنين أو الرئتين، فيما جاءت تسعيرة الأصبع الواحد 11 ألف ريال.