إمارة عسير تحصد المركز الأول لأفضل تعاملات إلكترونية

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

حصدت إمارة منطقة عسير جائزة المركز الأول لأفضل لجنة تعاملات الكترونية فرع إمارات المناطق وذلك بملتقى أبشر للتعاملات الالكترونية الثالث وهي اللجنة التي حققت مخرجات ذات أهمية في تطوير الخدمات الإلكترونية والذي أقيم تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير التعاون بين كل من إمارة منطقة عسير ووكالة وزارة الداخلية لتقنية المعلومات وبرنامج ريادة ومركز المعلومات الوطني لتطوير التقنية في الإمارة ، مؤكداً على ضرورة أهمية المشاريع التقنية الرامية لتطوير العمل الداخلي في الإمارة ولتسهيل التواصل بين المراجع والإمارة .

جاء ذلك خلال أسقبال سمو أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ووكيل الإمارة للحقوق عوض محمد ال سعيد والمدير المالي والإداري عبدالعزيز العسبلي ومدير تقنية المعلومات ناصر القحطاني حيث قدم وكيل الإمارة لسمو الأمير فيصل بن خالد درع الجائزة .

يذكر أن ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية يهدف إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين كافة الجهات والقطاعات بالوزارة، إضافة إلى إمارات المناطق، بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها .

كما تمكن البوابة المواطن من الحصول على خدمات عدة دون الحاجة لمراجعة الإمارة، ومن بينها الاستعلام عن المعاملات، والاستدعاء الالكتروني، ونافذة تتيح للمواطن والمقيم مشاركة الأفكار التي تخدم التنمية في المنطقة .