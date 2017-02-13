إنجليزي يُهدد سامي الجابر!

المواطن ـ محمد سلام

قرّرت إدارة نادي الشباب تعيين مدير فني على جميع مدرّبي النادي، ومن ضمنهم مدرب الفريق الأول سامي الجابر، حيث تم منح هذا المدير “الإنجليزي الجنسية” جميع الصلاحيات لمحاسبة المدربين، وذلك بحسب ما ذكره الصحفي المقرب من الشأن الشبابي بندر الراشد.

وأوضح الراشد: “المدير الفني الجديد عقد عدة اجتماعات مع الجابر -خلال الأيام الماضية- للبحث عن أمور الفريق وكيفية تعديل الأوضاع”، مضيفًا أنه تم أيضًا تعيين مدير تنفيذي إنجليزي للنادي يملك كل الصلاحيات، ولا يحق لمجلس الإدارة أخذ قرار دون الرجوع له.

وأكمل عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “المدراء الجدد كانوا في العاصمة الرياض قبل عدة أيام، وعقدوا عدة اجتماعات داخل نادي الشباب استعدادًا للخصخصة”، مرفقًا صورة المدراء الجدد (التنفيذي والفني) في أثناء حضورهم مباراة الشباب الماضية أمام الخليج في دوري جميل.