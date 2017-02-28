إندونيسيا تترقب زيارة الملك سلمان لبحث تطوير البنية التحتية

المواطن – ترجمة:محمود نبيل

تترقب إندونيسيا بشغف زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن جولته الآسيوية التي بدأها في ماليزيا الأحد الماضي.

وستكون إندونيسيا المحطة الثانية في الجولة الملكية الكبرى فيما دعت جهات غير حكومية ماليزية إلى الحصول على استثمارات سعودية في مجال البنية التحتية.

وطالبت جمعية رواد الأعمال في ماليزيا، بضرورة سعي جاكرتا خلال زيارة الملك سلمان المرتقبة للبلاد، من أجل الحصول على استثمارات لتطوير البنية التحتية في البلاد.

وقالت الجمعية: “يمكن للمملكة العربية السعودية أن تدخل بقوة بأموالها غير المحدودة في استثمارات لتطوير البنية التحتية في إندونيسيا”، مشيرة إلى أن الحكومة في بلادها تحتاج إلى تمويل ضخم لإعادة تطوير البنية التحتية بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية.

وقال رئيس الجمعية، إنه يمكن الاستفادة من الاستثمارات السعودية في إعادة تطوير البنية التحتية التي تحتاج لأموال طائلة، على غرار ما أتمته الرياض مع ماليزيا وسنغافورة، مشيراً إلى أن الحكومة الإندونيسية كانت تستعين بأموال القطاعات غير الحكومية بالإضافة إلى الميزانية الموضوعة لتطويرها.