إندونيسيا تترقب 25 مليار دولار استثمارات مع زيارة الملك سلمان غداً

المواطن – ترجمة : محمود نبيل

تتأهب إندونيسيا غداً لاستقبال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والتي ستكون المحطة الثانية، ضمن جولته الآسيوية الكبرى، التي يزور خلالها عدداً من الدول ذات القدرات الاقتصادية المرتفعة على غرار اليابان والصين وغيرهما.

وقال ريني سويمارنو وزير قطاع الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة “جاكرتا جلوب”، إن بلاده وضعت اللمسات الأخيرة على عدد من الصفقات والمشروعات الاستثمارية في مجالات تحسين المطارات والطرق والموانئ البحرية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد بعض المشاريع المحتملة لعرضها على الملك السعودي خلال الزيارة المرتقبة.

ومن جانبه، أكد دارمين ناسوتيون وزير الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين ستشهد توقيع اتفاقيات باستثمارات ضخمة من قبل المملكة العربية السعودية متمثلة في شركة أرامكو للنفط بحجم 6 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع مصفاة سيلاكاب في مدينة جاوة الوسطى، بالإضافة إلى استثمارات أخرى بقيمة مليار دولار.

وأضاف وزير الاقتصاد الإندونيسي، أن إجمالي حجم الاستثمارات التي قد تضخها المملكة في بلاده تعادل 25 مليار دولار، بما في ذلك المشروعات التي تتعلق بمصافي النفط والمنشآت البتروكيماوية.