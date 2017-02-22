إنشاء دوار على مدخل حي الورود ونقل مشتل البلدية واستثمار الملاعب أبرز قرارات بلدي رفحاء

المواطن – شريف النشمي – رفحاء

عقد المجلسُ البلدي بمحافظة رفحاء جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس المجلس أحمد سلمان الفديد، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقد أقر المجلس في هذا الاجتماع عدداً من القرارات ومنها؛ الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي عبد الله فرحان الشمري طلب نقل مشتل البلدية ويبقى مكانه حديقة عامة فقد أوصى المجلس بسرعة نقل المشتل إلى موقعه الجديد خصوصاً أنه قد صدر قرار به من المجلس البلدي في دورته السابقة.

كما تمت مناقشة المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي وطبان فاضل التمياط والذي طلب إنشاء دوار في مدخل حي الورود الأول وقد أقر المجلس الرفع للبلدية لعمل دراسة بشأنه ورفعه للمجلس البلدي.

كما اطلع المجلس على الطلب المقدم من المواطن فيصل فهد الحريري بشأن طلب استثمار ملاعب البلدية وقد وافق المجلس بالإجماع على طرح استثمار ملعب واحد.