إنفوجرافيك.. آلة القتل الحوثية تواصل عملها بعد الانسحاب

المواطن - الرياض

تعيش المدن اليمنية المحرّرة واقعًا يخشاه كثيرون، إذ إن خروج عناصر الميليشيات الانقلابية منها لم ينهِ المعاناة، لا سيما مع ما تركوه خلفهم من ألغام بغية إعاقة تقدّم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

ووثّق إنفوجراف -أعدّه حساب “إنفوجرافيك السعودية” على مواقع التواصل الاجتماعي- أسباب، ومناطق، ونتائج تلك الألغام، وكيف تعامل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن معها؟

لماذا زرعها الحوثيون؟

وأوضح أن الحوثيين زرعوا الألغام بغية إعاقة تقدم القوات الشرعية في المناطق، إذ وزّعوها على الطرقات، وداخل الأحياء السكنية، وحول القرى، مشيرًا إلى أن تلك الألغام أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 يمني، فضلًا عن إصابة 500 آخرين.

أنواعها:

وبيّن أن أنواع الألغام هي:

مضادات للمركبات (إيرانية الصنع).

مضادة للأفراد.

المناطق المنتشرة فيها:

وأشار إلى أنها تنتشر في:

عدن.

أبين.

مأرب.

لحج.

تعز.

قوات التحالف تمد يدها بالعون:

وأبرز أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية ساعدت القوات اليمنية الوطنية في عمليات التطهير، ودرّبت بعض الأفراد من الجيش الوطني على مسحها، ووفّرت كاشفات الألغام.