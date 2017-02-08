إنهاء التعاقد وتغريم الشركة رداً على #بذاءة_مصري_في_كريم

المواطن – الرياض

غرَّمت هيئة النقل العام شركة كريم لتشغيلها أجانب بدلاً من السعوديين بسيارتهم في خدمة نقل الركاب، كما أنهت تعاقد مقيم عربي تطاول على إحدى المواطنات بألفاظ بذيئة.

وقالت هيئة النقل العام إنها تمكنت من التعرف على أحد السائقين الذين يتعاونون مع إحدى شركات التطبيقات، والذي بدر منه سوء تعامل ضد إحدى العميلات بعد تلفظه عليها بألفاظ بذيئة غير لائقة، وذلك بعد انتشار مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه تمت معاقبة السائق بغرامة مالية وإنهاء التعامل معه من قبل الشركة، كما قامت الهيئة بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية ببيانات السائق لاتخاذ ما يلزم تجاه ما بدر منه، ومخاطبة مكتب العمل لمخالفته نظام العمل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر تلفظ مقيم عربي بألفاظ غير لائقة بحق إحدى المواطنات بعد أن قام بتوصيلها بسيارته التي يعمل بها في شركة كريم، بالمخالفة للأنظمة التي تحظر عمل غير السعوديين بها.