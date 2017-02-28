إيراني يُثير الجدل بعد هدفه أمام الأهلي !

المواطن ـ محمد سلام

تسبب لاعب فريق ذوب آهن الإيراني، مهدي رجب زاده، في إثارة حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طريقة احتفاله عقب الهدف الذي أحرزه في شباك الأهلي.

ويلعب الأهلي مع ذوب آهن الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسجل ذوب آهن هدفه في الدقيقة 48 من ركلة جزاء أحرزها مهدي رجب زاده.

وعقب إحراز الهدف، قام اللاعب الإيراني بإظهار قميص مكتوب عليه عبارة “فاطمة الزهراء كرامة الكون” بالفارسية، وهو ما يُعرضه للعقوبة من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يمنع إظهار الشعارات السياسية أو الدينية في مباريات كرة القدم.