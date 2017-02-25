إيران تستعد لشراء اليورانيوم وتخرق الاتفاق النووي

المواطن - وكالات

تستعد إيران إلى خرقٍ جديدٍ للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الدولية، حيث كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، عن اعتزام بلاده شراء 950 طنًا من خام اليورانيوم من كازاخستان على مدار 3 سنوات.

وقال صالحي إن الصفقة لن تنتهك اتفاق إيران عام 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه، مضيفًا في تصريحات مع وكالة أنباء الطلبة أنه: “سيجري تسليم نحو 650 طنًا في شحنتين على مدى عامين، و300 طن خلال العام الثالث، وهذه الشحنة ستعاد إلى كازاخستان”.

وينص الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة على رفع عقوبات على طهران مقابل كبحها لبرنامجها النووي، وهو ما يبدو أنه لن يتم بهذه الخروقات.