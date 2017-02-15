ابن يدعي وفاة أمه بـ”موافقتها” لسببٍ غريب!

المواطن - وكالات

تحقّق شرطة لندن مع سيدة قدمت شهادة كاذبة تدّعي فيها أنها توفيت، وذلك لكي تحصل عائلتها على تعويضٍ من شركة التأمين.

والسيدة التي جرى كشف أمرها كانت تطمح إلى تمكين عائلتها من تعويضٍ يصل إلى 174 ألف دولار، بحسب موقع “سكاي نيوز” الإنجليزي،

وادّعى كل من ابن المتهمة ووصيها بأنها لقيت مصرعها في حادث سير بجزيرة زنجبار في تنزانيا، وقدّما وثائق مزوّرة تضم شهادة وفاة لخداع الشركة، ولكن شركة التأمين بادرت إلى الاتصال بمصالح الأمن حين ساورتها الشكوك في الوثائق التي جرى تقديمها.

وبعد ذلك، تم إطلاق سراح المعتقلين الـ 3 بكفالةٍ إلى حين النظر في التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة في أبريل المقبل.