اتحادي: هؤلاء أسلوبهم رخيص!

المواطن ـ محمد سلام



وجّه الكاتب الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، انتقادات حادة إلى بعض وكلاء اللاعبين الذين يقومون بتسويق لاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم، مؤكدًا أنهم يسعون إلى رفع أسعار اللاعبين بأسلوب رخيص.

وقال عارف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بعض وكلاء اللاعبين يسوقون للاعبيهم الذين ما زالوا مرتبطين بعقود مع أنديتهم.. احذروا من أمثال هؤلاء الذين يسعون لرفع قيمة اللاعب بأسلوب رخيص”.

وأكد الكاتب الرياضي أن لاعبي الفريق الاتحادي غير مهتمين على الإطلاق بالحرب الإعلامية الدائرة بين بعض إعلاميي الاتحاد، موضحًا أن تركيز اللاعبين على الفوز في مباراة الهلال المقبلة ومن بعدها مباراة النصر.

وأوضح: “للعلم والإحاطة لاعبو الاتحاد مركزون في الملعب بحثًا عن نقاط الهلال وكأس ولي العهد الأمين وليسوا مهتمين تمامًا بما يحدث في الإعلام”.

هذا وينتظر الاتحاد في الفترة المقبلة مباريات هامة، حيث يلعب يوم الأحد المقبل مع نادي الهلال في الجولة 20 من دوري جميل، ثم يقابل نادي النصر في نهائي كأس ولي العهد يوم 10 مارس.