اتحادي يفتح النار على التحكيم!

المواطن ـ محمد سلام

أبدت الجماهير الاتحادية غضبها الشديد من أداء التحكيم خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام التعاون، في الجولة الـ 18 من دوري جميل، الذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان محلّلو قناة mbcpropsport -الناقل الحصري للمسابقات السعودية- قد اتفقوا على أن هدف الاتحاد الذي سجّله الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا هو هدف صحيح، ولم يكن في موقف متسلّل، كما أن للفريق ركلة جزاء لم تُحتسب.

وعلّق الكاتب الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، على أخطاء التحكيم بشكلٍ غاضب، حيث قال: “لا عاد أسمع أي مسؤول اتحادي يؤكّد ثقته في الحكم المحلي.. هدف صحيح وواضح يُلغى برايةٍ من المساعد، وضربة جزاء أمام الحكم يتجاهلها بغرابة!”.