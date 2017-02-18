اتحاد الصحافة السياحي يشارك في افتتاح وتدشين المدينة المنورة عاصمة السياحة الاسلامية2017

المواطن – الرياض

يشارك “اتحاد الصحافة” السياحي في فعاليات وحفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الاسلامية 2017 بمشاركة صحفيين وإعلاميين من ٧ دولة عربية وكذلك تركيا.

وسيرعى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم السبت حفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية لهذا العام بحضور أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المناسبة المهندس خالد الشهراني: “اللجنة المنظمة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف المناسبة من مختلف دول العالم الإسلامي في حفل الافتتاح”.

وأضاف: “العد التنازلي للفعاليات قد بدأ مبكراً ليكون الحفل الأول من نوعه على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي”.



وأردف: “الحفل سيشهد حضور العديد من المسؤولين بالمملكة وخارجها من وزراء وسفراء ومثقفين وأدباء وإعلاميين، وسينقل الحفل عبر شاشات العرض الضخمة مباشرة لعدد من المواقع بالمدينة المنورة، ومنها ممشى الزهور بحديقة الملك فهد وممشى الهجرة ومجمع الراشد مول التجاري”.

وتابع: “سيتم تدشين الفعاليات المصاحبة عقب حفل الافتتاح مباشرة وذلك بالعديد من الفعاليات والمهرجانات الشيقة والتي ستزيد من نسبة الجذب السياحي لمنطقة المدينة المنورة”.

من جهته قال رئيس “اتحاد الصحافة” السياحي سفر العتيبي في البداية أودّ شكر اللجنة المنظمة لسياحة المدينة إلى دعوة اتحاد السياحة السياحي في المشاركة وترشيح الزملاء الاعلاميين بالخليج والوطن العربي لتسليط الضوء على حفل الافتتاح وعمل جوالات للاطلاع معالمها السياحية التي تشهد نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف قائلا : سيشارك فيها ممثلون لكبريات الصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعية من مختلف أنحاء المنطقة العربية، مشيرا إلى أن من بين المشاركين من الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ومصر والمغرب وتركيا.

وتابع: يتضمن البرنامج حضور حفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الاسلامية ٢٠١٧ وكذلك حضور محاضرة للمخرج البريطاني العالمي فليب بلوم في برنامج لصناعة الأفلام الوثائقية وجولة تعرفيه على معالم المدينة منها مواقع الغزوات والمزارع والآبار النبويه والمساجد والمصليات التاريخية وتستمر لمدة 3 ايام.