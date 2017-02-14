اتحاد الكرة لإدارة النصر: طلبكم مرفوض!

المواطن ـ محمد سلام

تلقّت إدارة نادي النصر خطابًا من الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد -ممثلًا بلجنة المسابقات- عن تقديم موعد بداية مباراة النصر والنهضة في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستقام يوم الخميس، 23 فبراير الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وقال حساب النصر الرسمي على موقع (تويتر): “الاتحاد السعودي يعتذر عن تقديم موعد بداية مباراة النصر والنهضة في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين”.

وكانت إدارة النصر قد طلبت تقديم بداية موعد اللقاء إلى الساعة السادسة و20 دقيقة بسبب ظروف الطيران، إلّا أن الطلب النصراوي قوبل بالرفض من اتحاد الكرة.