اتحاد الكرة يُعلن توقيع عقد رعاية جديد

المواطن ـ محمد سلام

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن توقيعه عقد رعاية جديد، مساء الأربعاء المقبل، في أحد فنادق مدينة جدة، وستقام مراسم التوقيع مع الراعي الجديد بعد صلاة العشاء مباشرة.

وقال في تغريدة اليوم الاثنين: “تدعو لجنة الإعلام السادة الإعلاميين والمصورين لحضور مراسم توقيع الاتحاد مع راعٍ جديد وذلك مساء يوم الأربعاء القادم في روشان مول بمدينة جدة”.

كما أوضح أن فريق الرقابة على المنشطات سيتواجد اليوم في مباراة القادسية والأهلي في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين، وأضاف بأنه تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.