اتحاد موبايلي راعياً تقنياً لمعرض “كوميكون” الترفيهي

المواطن – الرياض

شاركت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في معرض “كوميكون” الترفيهي الذي انعقدت فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري بمدينة جدة كراعي اتصالات تقني لهذا الحدث الترفيهي الأول في المملكة والذي يعد إحدى فعاليات هيئة الترفيه.

وأُقيم المعرض في مركز “تيك أوف” للرياضات الجوية ، ويستهدف فئة الشباب والتي تحرص موبايلي دائماً على ضمان مواكبتها لأحدث أشكال الترفيه، ولذلك فقد وفرت موبايلي كافة التجهيزات التقنية اللازمة والدعم التسويقي للحدث منها توفير جناحين في المعرض ودعم توزيع تذاكر الدخول والترويج لها عن طريق قنوات موبايلي للتواصل الاجتماعي، مع تقديم العديد من أجهزة الآيفون كجوائز للحاضرين.

كما يُعتبر المعرض أحد أشهر الأحداث الترفيهية في العالم ويسلط الضوء على القصص والروايات المصورة في الأفلام والإنيميشن وألعاب الفيديو والتلفزيون والكتب المصورة والخيال العلمي والفنون الشعبية. وقد أقيم المعرض للمرة الأولى في سان دييجو بأمريكا عام 1970م ويعقد سنوياً في أكثر المدن الشعبية من حول العالم.

يذكر أن موبايلي هي الشركة المحلية الرائدة في استهداف فئة الشباب وذلك بتقديمها باقة من الخدمات ورعايتها للعديد من الفعاليات الشبابية، وقد سبق لموبايلي مؤخراً إطلاق تطبيق “يوتيرن” الترفيهي الأول من نوعه في المملكة، والذي يقدم قناة يوتيوبية ترفيهية بمحتوى عربي تقدم برامج متنوعةً على اليوتيوب تناقش مواضيع هادفةً وفعالةً للمجتمع السعودي والعربي.