اتصالات جدة توظف 60 % من خريجيها

المواطن – جدة

تمكنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة, من توظيف 60% , من خريجيها منذ العام الماضي في عددٍ من قطاعات الأعمال في تخصصات الحاسب الآلي, الإلكترونيات ، الاتصالات.

وأفاد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي, أنه تم تخريج 242 متدرباً العام الماضي من جميع التخصصات وتم تعيين الكثير منهم في أغلب الشركات التي وقعت مع الكلية اتفاقات توظيف، مشيراً إلى أن الكلية تهدف إلى تأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل من خلال تنظيم برامج متخصصة وهادفة لتهيئة الخريجين تتضمن التدريب على المهارات التي يحتاجها الخريج, كمهارات كتابة السيرة الذاتية, والمقابلات الشخصية ، وإجراءات عقود العمل وغيرها من المهارات المهمة التي يتطلب الإلمام بها قبل الترشّح للفرص الوظيفية المتاحة .

وأشار إلى أن العديد من الإجراءات التي نفذتها الكلية من خلال مكتب التنسيق الوظيفي في الكلية, أسهمت بشكل كبير في تقليص نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها, مؤكداً أن الكلية تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد احتياج سوق العمل السعودي, وتزويده بكوادر بشرية وطنية تناسب احتياجات السوق في مختلف التخصصات التقنية والمهنية التي تدربها الكلية .