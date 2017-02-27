اتفاقية التجارة مع ماليزيا تشمل تشجيع الاستثمار في عدة مجالات

المواطن – كوالالمبور

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق، تم اليوم في قصر رئيس الوزراء الماليزي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، ومملكة اتحاد ماليزيا.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، وقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.

وتنص الاتفاقية على تشجيع القطاع الخاص بين البلدين للاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب و تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص ، و يشجع الطرفان التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية ،وبخاصة ما يأتي:

1- الرعاية الصحية.

2- التشييد.

3- التعليم.

4- المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري سواء بين أسواق البلدين أو أسواق الدول الأخرى وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك.‎