اتفاق بين أرامكو وبتروناس الماليزية لإنشاء مجمعات للبتروكيماويات

المواطن– ترجمة – محمود نبيل

تحظى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى ماليزيا، باهتمام إعلامي واضح ليس فقط على المستوى النطاق المحلي ولكن في عدد من الدول التي لن يزورها الملك سلمان.

واهتمت بعض وسائل الإعلام في فيتنام بجولة خادم الحرمين الشريفين بعدد من الدول الآسيوية، والتي استهلها بماليزيا لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي مع الدول ذات المعدلات المرتفعة من النمو.

وقالت إذاعة “صوت فيتنام”، إن زيارة الملك سلمان لماليزيا، ستشهد توقيع اتفاقاً بين كل من مؤسسة البترول التابعة لماليزيا “بتروناس”، ونظيرتها في المملكة العربية السعودية “أرامكو”، لإنشاء مجموعة من مجمعات البتروكيماويات.

وأوضحت الإذاعة الفيتنامية أن هذا المشروع من شأنه تعزيز الاقتصاد الماليزي، والذي لم يكن في منأى عن تأثيرات انخفاض أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتم توقيعه في 28 فبراير الجاري.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الماليزية، محمد نجيب عبدالرازق، أن بلاده تشعر بالفخر لوقع اختيار المملكة العربية السعودية على شركة “بتروناس” لتشاركها في إنشاء المجمعات البتروكيماوية، مضيفاً أن ذلك من شأنه خلق مزيد من فرص العمل والاستثمارات في ماليزيا.

ومن المقرر أن يتوجه الملك سلمان بعد نهاية زيارته لماليزيا، إلى كل من إندونيسيا واليابان والصين والمالديف لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية محط الاهتمام المشترك بين المملكة وتلك الدول.