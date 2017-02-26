اجتماع #عاجل للضمان الصحي يبحث آثار احتكار شركات التأمين للخدمة

المواطن – الرياض

عقدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني اللقاء الدوري مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف الاطلاع على آخر مستجدات التأمين الصحي وبحث السبل الكفيلة بدفع وتطوير صناعة سوق التأمين الصحي بما يتماشى مع الرؤية السعودية 2030م التي تهدف إلى الخصخصة وتشجيع الاستثمار في سوق التأمين وذلك من خلال دخول عدد كبير من مشروعات القطاع العام تحت مظلة التأمين الصحي إضافة إلى رفع عدد شركات التأمين وكذلك عدد مقدمي الخدمة الصحية في القطاع الخاص.

وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين إن الاجتماع توصل إلى عقد ورشة عمل تضم ممثلين عن شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية لمناقشة تطوير تكامل الأدوار بينهم وتذليل العقبات والعوائق التي تجابه مقدمي الخدمة الصحية، ومناقشة تحديد أسعار الخدمات الصحية التي تضعها مراكز ومستشفيات القطاع الخاص المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة للمؤن لهم بما يحقق عدم المبالغة في تكاليف العلاج، إضافة إلى مناقشة عدة قضايا منها احتكار عدد من شركات التأمين على الحصة العظمى من سوق التأمين الصحي.

وأعرب الحسين عن تطلعه للعمل مع كافة أطراف العلاقة التأمينية بما يسهم في رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، في وقت اتسعت فيه الشرائح المستهدفة بنظام الضمان الصحي التعاوني حتى بلغ إجمالي أعداد المؤمن لهم وأفراد أسرهم ما يربو عن (11،884،193) مؤمناً له منهم (2،537،137) سعودياً و(9،347،056) غير سعودي ما يشير إلى أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد عن (38%) من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال (27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات تقدم خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4543) مقدم خدمات صحية معتمد، لافتاً إلى أن إجمالي أقساط التأمين الصحي لعام 2016م بلغت 18،697،942،000 ريال.

وقال الحسين إن المجلس يعكف على تطوير أدواته الرقابية والإشرافية والتنظيمية بما يتواكب مع المتطلبات والمتغيرات السريعة في قطاع التأمين الصحي، بهدف ضبط أداء سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم، مبيناً أن المجلس رسم استراتيجية تمتد إلى العام 2020 تشكل خارطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة، حيث قامت بتحليل بيئة التأمين ومراجعة الرسالة الأهداف والاستراتيجيات جميعها ووضعت أكثر من 24 مشروعاً ومبادرة ضمن الاستراتيجية العامة للضمان الصحي في إطار السعي لتحقيق الارتقاء بدور المجلس وأعماله بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية العامة وتثبيت القيم المنشودة لتطوير صناعة التأمين الصحي.

إلى ذلك أكّد مقدمو خدمات الرعاية الصحية التزامهم بالتعاون مع كافة أطراف العلاقة التأمينية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة من أجل تقوية وتعزيز سوق التأمين الصحي وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم بمستوى عالٍ ومتميز.