احتجاز 5 سفن محملة بالبترول في طريقها إلى الانقلابيين بالحديدة

المواطن – وكالات

منعت قوات التحالف العربي 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية من الوصول إلى ميناءي الحديدة ورأس عيسى في محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر السعودية قوله: “إن قوات التحالف اعترضت 3 سفن، وهي “فولك بيوتى ديزل”، و”فولك الجنت ديزل وبترول”، و”ليدى سارة بترول”، أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة”.

وأضاف المصدر، أن قوات التحالف احتجزت أيضاً سفينتى “أم أر ناتوليس ديزل” و”سلاوان ديزل” في طريقهما إلى ميناء رأس عيسى التابع لمديرية الصليف في الحديدة، وفقاً لـ “المشهد اليمني”.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع السفن في هذه المنطقة تخضع، منذ إطلاق التحالف العربى عملياته في اليمن في 26 مارس 2015، للتفتيش الدقيق في جيبوتي من قبل الأمم المتحدة، وتمنح بعد ذلك تصريحاً من قوات التحالف للتوجه إلى الموانئ اليمنية.