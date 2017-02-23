احترس.. الاستياء من العمل ضار بالصحة الجسدية والنفسية

المواطن - وكالات

قالت دراسة جديدة، إن الاستياء بشأن العمل يمكن أن يكون ضاراً لكل جوانب حياتنا بدءاً من صحتنا الجسدية وحتى علاقاتنا، وذلك وفقاً لما نشر بصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح عالم النفس بيتر دويل، المشرف على الدراسة، أن التفكير السلبي يمكن أن يكون واحداً من أكثر الأعراض المضرة الناجمة عن الشعور بالسخط وعدم الشعور بالسعادة في العمل، موضحاً أن الأفكار الداخلية أو التفكير مراراً وتكراراً في مدى كراهيتك لعملك قد يكون مدمراً بشكل خاص للذات.

ولفت إلى أنه عندما نفكر مع أنفسنا بشكل سلبي ونقول كلمات سلبية لأنفسنا (تصل لألف كلمة في الدقيقة الواحدة) على نحو متزايد، نفرز الكثير من الأدرينالين والكثير من الكوليسترول .. مشيراً إلى أن العقل والجسد يكونان في حالة مستمرة من التوتر والقلق بمرور الوقت، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى بعض المشكلات الجسدية الخطيرة.