احذري شد الشعر فهذه عواقبه!

المواطن ـ وكالات

كشف موقع “هافينغتون بوست”، في تقرير له أنَّ الألم الناتج عن التسريحات التي تتطلب شد الشعر، لا يكون مصدره الشعر نفسه.

وأوضحت الدكتورة أنجيلا لامب، أستاذة مساعدة مختصة بالأمراض الجلدية في كلية الطب في ماونت سيناي، أن الأعصاب المتصلة في الشعر هي التي تتأذى في هذه الحالة، ما يؤدي إلى الشعور بالألم، مبرزة أنَّ “الأطراف العصبية متصلة ببصيلات الشعر، لذلك فإن الإحساس بالألم، هو في الحقيقة ناجم عن التهاب الأعصاب”.

وأشات لامب إلى أن “سحب الشعر في شكل متكرر ممكن أن يزيد من احتمال الإصابة بثعلبة الشد، كما أنه قد يؤدي إلى جعل الشعر أضعف وأرفع كما يمكن أن يتكسر”.

وبيّنت الطبيبة الجلدية جيسيكا وو، في لوس أنجلوس أن “الألم يمكن أن يكون ناتجاً عن تعود الشعر على النمو في شكل معين، فحين يتغير المسار المعتاد، تلتهب البصيلات”.

وحذرت لامب من الضفائر التي تتطلب شد الشعر، لاسيما التي تميل إليها الفتيات ذوات الأصول الأفريقية، مؤكدة أنه يجب جعلها مرخية.