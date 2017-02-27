احذر النوم طويلاً فهذه نتائجه المقبلة على ذاكرتك

المواطن - الوكالات

كشفت دراسة أميركية، صادرة من جامعة بوسطن، أنَّ النوم لأكثر من تسع ساعات في اليوم يزيد احتمالات الإصابة بمرض ألزهايمر وخرف الشيخوخة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنَّ الباحثين فحصوا السجلات الطبية لأكثر من 5200 من الرجال والنساء، تتراوح أعمارهم بين ثلاثين و62 عامًا، مشيرة إلى أنَّ “الهدف من الدراسة في البداية هو تقييم عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات”.

ووجد فريق البحث أنَّ “الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين ينامون بمعدل طبيعي يتراوح بين سبع وثماني ساعات”.

وأبرز الباحثون أنَّ “هناك ارتباطاً بين النوم لأكثر من تسع ساعات يومياً وبين الإصابة بالخرف والزهايمر، فقاموا بمراقبة هؤلاء الأشخاص لمدة 10 سنوات، لفهم العلاقة بين كثرة النوم والزهايمر”.

وبيّنت المشرفة على الدراسة سيشادري أنَّ “الأشخاص الذين ينامون فترات طويلة يومياً قد يحتاجون لتقييم ورصد مشاكل التفكير والذاكرة”.