اختناق شخص بحريق عمارة سكنية في #الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أصيب شخص باختناق إثر نشوب حريق في شقة بعمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق بحي الشهداء الشمالية صباح اليوم، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإسعاف المصاب إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف بأن العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تبلّغت، صباح اليوم، عن حريق عند الساعة ٠٦:٤١ في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار وملحق بحي الشهداء الشمالية، واقتصر الحريق علي غرفة في شقه بالدور الأرضي.

وتابع أنه تم إخلاء شخص من قبل الدفاع المدني ونقل عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فيصل أصيب باختناق وحالته مستقرة والحمد لله، فيما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحريق.



