ارتفاع ضحايا تفجير باكستان لـ250 قتيلاً وجريحاً

المواطن – وكالات

ارتفع عدد ضحايا تفجير إرهابي استهدف مسجداً صوفياً في إحدى مدن ولاية السند جنوب باكستان إلى 50 شخصاً و200 جريح.

أفادت بذلك وكالة “شينخاوا” الصينة. وكانت الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ حوالي 40 شخصاً وعدد الجرحى زاد على المئة.

وفجر انتحاري نفسه بين الموجودين في المسجد خلال أدائهم لطقوس دينية. ووقع التفجير في القسم المخصص للنساء. وتقول الشرطة إن عدد القتلى والمصابين قد يزداد.

ومن جانبها أشارت وكالة رويترز إلى أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الجريمة الدامية التي وقعت في باكستان اليوم.