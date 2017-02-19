استئناف حركة الطيران في مطار عدن

المواطن – وكالات

استؤنفت حركة الطيران المدنى اليوم الأحد، في مطار عدن جنوبي اليمن وذلك بعد توقفها عدة أيام بسبب اختلالات أمنية شهدها محيطه.

وقال المدير العام لمطار عدن طارق عبده، إن “المطار سيستقبل اليوم رحلات مدنية من عواصم عربية بعد توقف دام أياماً قليلة”.

وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني حول محيط المطار الدولي الأسبوع الماضي مما اضطر السلطات الملاحية في محافظة عدن إلى تحويل كافة الرحلات إلى مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وجاءت عملية استئناف الحركة الملاحية إلى مطار عدن الدولي بعد التوصل إلى تسوية ناجحة للمشاكل الأمنية حوله، والتي تضمنت صدور قرار بتغيير القوات المكلفة بحماية مطار عدن الدولي.